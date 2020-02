Marginais em SP continuam em estado de alerta; a previsão é de chuva fraca

A cidade de São Paulo saiu do estado de atenção para alagamentos no fim da tarde desta segunda-feira, 10, mas as marginais Tietê e Pinheiros permanecem em estado de alerta devido aos alagamentos. A previsão é de chuva fraca nesta terça-feira.

A administração do prefeito Bruno Covas (PSDB) informou que monitora os pontos de alagamento, mas ainda não há previsão de quando o trânsito será normalizado nas marginais e demais vias que continuam alagadas. No início da noite desta segunda-feira, ainda há 60 vias intransitáveis, esse número chegou a 79 no início da manhã.

A gestão municipal mantém a orientação de que as pessoas evitem se deslocar pela cidade pelas marginais, e que não se coloquem em risco nos pontos alagados.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Riscos), a frente fria que causou o temporal segue para o litoral fluminense, mas o céu continua encoberto com chuva fraca na Grande São Paulo. A temperatura permanece em declínio e a sensação será de frio. Mínima de 17°C e máxima de 21°C.

Publicidade

De acordo com Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), entre as 7h e as 13h desta segunda choveu 88,7 mm na cidade de São Paulo, o equivalente a 41% da média esperada para o mês. Em apenas dez dias de fevereiro, ainda segundo o CGE, já choveu 96% da média esperada para o mês.