Marcos Rogério é eleito em primeiro turno em Rondônia

O senador Marcos Rogério (PL) foi matematicamente eleito governador em Rondônia em primeiro turno neste domingo, 4. Até o momento, ele tem 56,9% dos votos.

Adailton Fúria (PSD), que é aliado do atual governador, Coronel Marcos Rocha (PSD), ficou em segundo lugar, mais de trinta pontos percentuais atrás, com 19,99%

A última pesquisa Real Time Big Data para o estado, de 30 de setembro, mostrava Marcos Rogério com 42% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto Fúria aparecia com 30%.