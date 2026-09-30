Pesquisa Real Time Big Data mostra como está disputa pelo governo em Rondônia

Ler Resumo





Pesquisa Real Time Big Data em Rondônia aponta Marcos Rogério (PL) na liderança para governador, com chances de vitória no segundo turno contra Adailton Fúria (PSD). O levantamento também mostra as intenções de voto para o Senado, onde Dr. Fernando Máximo (PL) aparece à frente.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Um levantamento da Real Time Big Data divulgado nesta quarta-feira, 30, mostra como estão as intenções de voto para governador entre os eleitores de Rondônia. De acordo com os números obtidos pela pesquisa, o senador Marcos Rogério (PL) tem chances de vitória no segundo turno.

Na simulação de primeiro turno, o parlamentar aparece com 42% das intenções de voto, seguido de Adailton Fúria (PSD), que tem 30%. Ele é aliado do atual governador, Coronel Marcos Rocha, que também é do PSD.

Depois dos dois, vem Hildon Chaves (União Brasil), com 10%, Expedito Netto (PT), com 9%, Samuel Costa (PSB), com 2% e Pedro Abib (MDB), com 1%. Nulos e brancos são 3%, enquanto os que não souberam ou não quiseram responder também são 3%.

Já na simulação de um eventual segundo turno entre os dois primeiros colocados na pesquisa, os números pesam a favor do senador. Ele aparece com 49% das intenções de voto, contra 40% de Fúria. Nulos e brancos são 5% e os indecisos são 6%.

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Rejeição

A pesquisa Real Time Big Data desta quarta também mede a rejeição dos candidatos. Nesse ranking, quem lidera é o candidato do PT: 44% dos entrevistados disseram que não votariam de jeito nenhum em Netto. Depois, aparecem Rogério e Chaves, ambos com 38% de rejeição. Fúria tem 33%.

Continua após a publicidade

Senado

As intenções de voto para o Senado também foram medidas pelo levantamento. Segundo a pesquisa, quem lidera a corrida pelas duas vagas que o estado terá é Dr. Fernando Máximo (PL), que tem 22 pontos percentuais. ele, vem Silvia Cristina (PP), com 17%, seguida de Bruno Scheid (PL) e de Mariana Carvalho (Republicanos), ambos com 14% cada. Depois deles, vem Acir Gurgacz (PDT) e Luciana Oliveira (PT), ambos com 5%, e Luis Fernando (PSD), com 3%.

Sobre a pesquisa

O levantamento da Real Time Big Data desta quarta-feira, 30, ouviu 1.600 eleitores de Roraima entre os dias 25 e 29 de setembro deste ano. A margem de erro é de dois pontos percentuais, que podem oscilar tanto para mais quanto para menos. O nível de confiança é de 95%.