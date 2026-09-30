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Política

Pesquisa Real Time Big Data mostra como está disputa pelo governo em Rondônia

Levantamento divulgado nesta quarta-feira, 30, mostra senador com chances de vitória no segundo turno

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 10h20 | Atualizado em 30 set 2026, 10h37
Marcos Rogério (PL) e Adaílton Fúria (PSD), candidatos ao governo de Rondônia
Marcos Rogério (PL) e Adaílton Fúria (PSD), candidatos ao governo de Rondônia  (Instagram/Reprodução)
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Pesquisa Real Time Big Data mostra como está disputa pelo governo em Rondônia Priorize VEJA no Google

Um levantamento da Real Time Big Data divulgado nesta quarta-feira, 30, mostra como estão as intenções de voto para governador entre os eleitores de Rondônia. De acordo com os números obtidos pela pesquisa, o senador Marcos Rogério (PL) tem chances de vitória no segundo turno.

Na simulação de primeiro turno, o parlamentar aparece com 42% das intenções de voto, seguido de Adailton Fúria (PSD), que tem 30%. Ele é aliado do atual governador, Coronel Marcos Rocha, que também é do PSD.

Depois dos dois, vem Hildon Chaves (União Brasil), com 10%, Expedito Netto (PT), com 9%, Samuel Costa (PSB), com 2% e Pedro Abib (MDB), com 1%. Nulos e brancos são 3%, enquanto os que não souberam ou não quiseram responder também são 3%.

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Já na simulação de um eventual segundo turno entre os dois primeiros colocados na pesquisa, os números pesam a favor do senador. Ele aparece com 49% das intenções de voto, contra 40% de Fúria. Nulos e brancos são 5% e os indecisos são 6%.

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Rejeição

A pesquisa Real Time Big Data desta quarta também mede a rejeição dos candidatos. Nesse ranking, quem lidera é o candidato do PT: 44% dos entrevistados disseram que não votariam de jeito nenhum em Netto. Depois, aparecem Rogério e Chaves, ambos com 38% de rejeição. Fúria tem 33%.

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Senado

As intenções de voto para o Senado também foram medidas pelo levantamento. Segundo a pesquisa, quem lidera a corrida pelas duas vagas que o estado terá é Dr. Fernando Máximo (PL), que tem 22 pontos percentuais. ele, vem Silvia Cristina (PP), com 17%, seguida de Bruno Scheid (PL) e de Mariana Carvalho (Republicanos), ambos com 14% cada. Depois deles, vem Acir Gurgacz (PDT) e Luciana Oliveira (PT), ambos com 5%, e Luis Fernando (PSD), com 3%.

Sobre a pesquisa

O levantamento da Real Time Big Data desta quarta-feira, 30, ouviu 1.600 eleitores de Roraima entre os dias 25 e 29 de setembro deste ano. A margem de erro é de dois pontos percentuais, que podem oscilar tanto para mais quanto para menos. O nível de confiança é de 95%.

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