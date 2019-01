Mais Médicos: cronograma do programa é adiado novamente

O Ministério da Saúde adiou, novamente, os prazos para profissionais participarem do programa Mais Médicos. Desta vez, os médicos brasileiros e estrangeiros formados no exterior têm uma nova data para selecionar os municípios que ainda possuem vagas abertas. A alteração foi publicada nesta segunda-feira, 21, no Diário Oficial da União.

Antes, a data-limite para optarem pelas localidades em aberto do programa era 27 e 28 de dezembro do ano passado para brasileiros graduados no exterior e, para estrangeiros, 3 e 4 de janeiro deste ano. O prazo havia sido adiado para os dias 23 e 24 de janeiro para brasileiros formados no exterior e,para estrangeiros, 30 e 31 de janeiro.

Com a nova prorrogação, os profissionais natos do país e formados no exterior terão os dias 7 e 8 de fevereiro para escolherem a nova localidade e, nos dias 18 e 19 do mesmo mês, será a vez dos médicos estrangeiros.

De acordo com a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde Mayra Pinheiro, o novo prazo é por causa do feriado do carnaval. “A mudança nas datas se deu por conta do período de Carnaval que aconteceria durante o acolhimento dos médicos. No entanto, a mudança não causará nenhuma alteração na forma de escolher a lotação das referidas cidades pelos profissionais inscritos”, afirmou.

O último balanço divulgado no dia 15 deste mês mostrou que 82% das vagas já foram preenchidas nas etapas anteriores e as remanescentes serão disponibilizadas para esta próxima etapa. Ao todo, segundo o ministério, 10.205 profissionais brasileiros e estrangeiros sem registro no Brasil completaram a inscrição no programa.

O ministério publicará no dia 13 de fevereiro a lista com o nome dos brasileiros alocados nas cidades selecionadas e, no dia 21 do mesmo mês, dos estrangeiros.

Confira o novo cronograma:

7/2 – Publicação da relação dos municípios com vagas remanescentes;

7 e 8/2– Brasileiros formados no exterior escolhem vagas disponíveis;

13/2 – Lista com o nome dos brasileiros formados no exterior alocados nas cidades;

18/2 – Publicação da relação dos municípios com vagas remanescentes;

18 e 19/2 – Estrangeiros formados no exterior escolhem vagas disponíveis;

21/2 – Lista com o nome dos estrangeiros formados no exterior alocados nas cidades.