Lula vai ter heliponto de R$ 1 milhão que pode receber carro voador

A Presidência da República lançou edital para a construção de um novo heliponto ao lado do Palácio do Planalto. O antigo campo de pouso de helicópteros será totalmente reformado para receber aeronaves maiores e mais potentes, o que vai facilitar os deslocamentos do presidente Lula e da primeira-dama Janja.

O novo heliponto está orçado em R$ 1 milhão de reais. A obra, que deverá ser concluída em seis meses, ficará nos fundos do Palácio e contará com uma pista de acesso para automóveis.

Carros voadores

Segundo os estudos técnicos do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), o heliponto deverá ser adequado não somente aos mais modernos modelos de helicópteros disponíveis, mas também aos ‘futuros vetores’ que poderão ser utilizados para o transporte do Presidente da República.

Significa que o nova estrutura estará preparada, inclusive, para receber os carros voadores que já começam a ser fabricados em alguns países. A Embraer, por exemplo, já tem encomendas para o eVTOL (Electric Vertical Takeoff and Landing), aparelhos de decolagem e aterrissagem vertical. A nova estrutura vai suportar aeronaves de até cinco toneladas.