Lula mira o Rio, de olho em 2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em sua agenda de viagens pelo país, iniciada pelo Nordeste, dedicará dois dias da próxima semana a contemplar seus aliados mais fortes no estado do Rio de Janeiro. Uma das promessas feitas ao prefeito de Belford Roxo, Wagner Carneiro (Republicanos-RJ), o Waguinho, está na lista de compromissos: o anúncio da construção de um hospital para tratamento de pacientes com câncer no município, que fica na Baixada Fluminense, na próxima terça, 6.

A ex-ministra do Turismo Daniela Carneiro, esposa de Waguinho, estará também em outros eventos. E está previsto discurso de Lula ao lado do aliado, de quem se aproximou depois da demissão de Daniela do cargo de ministra para agradar ao Centrão. Waguinho deve lançar o sobrinho Matheus Carneiro para sua sucessão. Belford Roxo terá uma escola batizada com o nome de Lula.

Outro aliado do presidente, o prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes (PSD), estará ao lado de Lula na quarta 7. Pré-candidato à reeleição, Paes vai inaugurar um Ginásio Educacional Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Lula e Paes devem ir ainda à Cidade de Deus e ao Complexo da Maré.

O afago a Paes e Waguinho faz parte da estratégia do presidente de manter aliados no comando de prefeituras importantes no estado, onde a direita está fragmentada desde o início da operação da PF que investiga a existência de uma “Abin paralela”, a qual colocou no centro da investigação o pré-candidato do PL à prefeitura do Rio, Alexandre Ramagem.