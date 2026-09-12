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Brasil

Lula faz críticas a Mendonça e defende quebra de sigilo do Master em comício

Fala foi em Curitiba, onde presidente foi pela primeira vez neste mandato

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 set 2026, 13h23
Homem idoso, calvo e barbudo, de camisa social branca, fala ao microfone com a mão esquerda aberta, em um palco vermelho com a palavra LULA em destaque e CKMIN em azul. Outro homem de camisa branca e braços cruzados senta-se ao fundo.
Lula fala durante comício em Curitiba (12/09/2026) (Reprodução/.)
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu neste sábado, 12, em comício, a completa quebra de sigilo dos processos envolvendo o Banco Master e fez críticas ao relator do caso no STF, o ministro André Mendonça.

Em comício em Curitiba, Lula disse ter falado ao presidente da Corte, Edson Fachin “que não era possível o cidadão, que é um juiz relator, ficar soltando matérias pinçadas, somente aquilo que interessava a ele”. Ele não citou Mendonça nominalmente.

Para o presidente, a divulgação total do caso vai deixar às claras quem é corrupto e “a família Bolsonaro não escapa”. Ele também disse esperar que as “orgias” do banqueiro Daniel Vorcaro venham à tona. “O Vorcaro já está preso. Mas agora vai começar a aparecer as orgias que ele fazia. As mulheres da Suíça, da Suécia, para fazer sacanagem com muita gente da política. Isso vai começar a aparecer. Quem fez putaria vai ser desmascarado.”

Lula tenta reagir à crise sem precedentes na Corte. No mesmo evento de campanha, ele repetiu que, caso seu filho Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, seja implicado nas fraudes do INSS, não irá protegê-lo. “Eu disse que meu filho não será protegido. Eu acredito na inocência dele, mas se ele cometeu um erro, ele terá que pagar pelo erro. Isso vale para mim, isso vale para o meu filho, isso vale para qualquer ministro da Suprema Corte. Ninguém pode ser ministro da Suprema Corte para ficar rico.”

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Esta é a primeira vez que Lula vai à capital paranaense neste mandato. Uma pesquisa divulgada nesta sexta, 11, mostrou que o presidente está 16 pontos percentuais atrás de Flávio Bolsonaro (PL) entre os eleitores do estado. Ele fez um comício na Boca Maldita, no centro da cidade, ao lado dos candidatos que apoia no estado: Gleisi Hoffmann (PT) e Dr. Rosinha (PT) para o Senado e Requião Filho (PDT) para o governo.

Quatro políticos, três homens e uma mulher, de mãos dadas e braços erguidos, sorriem para a multidão em um comício ao ar livre. O homem do centro usa chapéu preto e camisa escura. Ao fundo, prédios altos e barracas brancas. A multidão, com balões vermelhos, celebra.
Lula faz comício em Curitiba; da esquerda para a direita: Gleisi Hoffmann, Lula, Requião Filho e Dr. Rosinha (Ricardo Stuckert/Divulgação)
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