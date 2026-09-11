O estado onde Flávio Bolsonaro tem 16 pontos de vantagem sobre Lula, segundo pesquisa
Candidato do PL supera presidente por larga margem no Paraná
Nova pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira, 11, mostra as intenções de voto para a Presidência da República entre os eleitores do Paraná.
Flávio Bolsonaro (PL) lidera isolado, com 45% da preferência –16 à frente do segundo colocado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os demais candidatos não pontuaram mais de 5%.
A vantagem de Flávio é ainda maior no segundo turno entre os paranaenses: em um embate direto, o candidato do PL tem o dobro das intenções de voto do presidente.
Veja os números da pesquisa para presidente com eleitores do Paraná:
- Flávio Bolsonaro (PL): 45%
- Lula (PT): 29%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 5%
- Renan Santos (Missão): 4%
- Pablo Marçal (PRTB): 3%
- Ronaldo Caiado (PSD): 3%
- Romeu Zema (Novo): 2%
- Outros*: 1%
- Nulo/Branco: 5%
- Não sabe/não respondeu: 3%
*Somados, Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC) e Veterinário Wilson Grassi (Democrata)
Segundo turno
- Flávio Bolsonaro (PL): 60%
- Lula (PT): 30%
- Nulo/branco: 6%
- Não sabe/não respondeu: 4%
Sobre a pesquisa
O Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores do Paraná entre os dias 4 e 8 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é BR-07275/2026.