O estado onde Flávio Bolsonaro tem 16 pontos de vantagem sobre Lula, segundo pesquisa

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Nova pesquisa Real Time Big Data no Paraná aponta Flávio Bolsonaro (PL) com liderança isolada na corrida presidencial, alcançando 45% das intenções de voto. Ele se mantém 16 pontos à frente de Lula (PT) no primeiro turno e dobra a votação do presidente em um eventual segundo turno. Confira os detalhes e a metodologia do levantamento.

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Nova pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira, 11, mostra as intenções de voto para a Presidência da República entre os eleitores do Paraná.

Flávio Bolsonaro (PL) lidera isolado, com 45% da preferência –16 à frente do segundo colocado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os demais candidatos não pontuaram mais de 5%.

A vantagem de Flávio é ainda maior no segundo turno entre os paranaenses: em um embate direto, o candidato do PL tem o dobro das intenções de voto do presidente.

Veja os números da pesquisa para presidente com eleitores do Paraná:

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Flávio Bolsonaro (PL): 45%

Lula (PT): 29%

Escritor Augusto Cury (Avante): 5%

Renan Santos (Missão): 4%

Pablo Marçal (PRTB): 3%

Ronaldo Caiado (PSD): 3%

Romeu Zema (Novo): 2%

Outros*: 1%

Nulo/Branco: 5%

Não sabe/não respondeu: 3%

*Somados, Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC) e Veterinário Wilson Grassi (Democrata)

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Segundo turno

Flávio Bolsonaro (PL): 60%

Lula (PT): 30%

Nulo/branco: 6%

Não sabe/não respondeu: 4%

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Sobre a pesquisa

O Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores do Paraná entre os dias 4 e 8 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é BR-07275/2026.