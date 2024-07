Lula volta a criticar o BC: ‘Não pode estar a serviço do mercado’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que ‘está preocupado’ com a ata do real frente ao dólar e renovou as críticas a autonomia do Banco Central. As declarações ocorrem um dia após o dólar fechar cotado a R$ 5,65, o maior valor em dois anos e meio. Segundo Lula, “há um jogo de interesse especulativo contra o real”.

Em entrevista para a Rádio Sociedade de Salvador na manhã desta terça-feira, 2, o presidente afirmou que o que está acontecendo “não é normal”. A alta da moeda, que já avançou mais de 15% no ano, é atribuída pelo mercado, entre outros fatores, às críticas de Lula ao Banco Central e à autonomia da autarquia.

“Obviamente que me isso me preocupa. Tenho conversado o que a gente vai fazer, porque não é normal o que está acontecendo”, disse o presidente. “A minha visão sobre o BC não é teórica, é de quem já foi presidente e que teve um Banco Central com total autonomia.”

O presidente voltou a falar que Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, tem “viés político”, mas que ele precisa esperar a hora de indicar um novo presidente para a autarquia, seguindo a lei da autonomia. O mandato de Campos Neto vai até dezembro neste ano. “O que não dá é ter alguém dirigindo o BC com viés político”, afirmou.

“Precisamos manter o Banco Central funcionando de forma correta, com autonomia, para que o presidente do Banco Central não fique sujeito a pressões políticos. Quando você é democrata, permite isso sem o menor problema, mas quando você é autoritário, você permite que o mercado se apodere do Banco Central. O Banco Central não pode estar a serviço do mercado”, acrescentou.

‘Prestar contas ao Pobre’

Na véspera, em evento na Bahia, o presidente afirmou que não tem que prestar contas a ‘nenhum ricaço ou banqueiro’, mas sim ‘ao povo pobre e trabalhador’, se referindo a situação do mercado financeiro nos últimos dias.

“Não tenho que prestar contas a nenhum ricaço desse país, a nenhum banqueiro. Tenho que prestar contas ao povo pobre, trabalhador deste país, que precisa que a gente tenha cuidado e que a gente cuide deles”, afirmou o presidente.

A fala de Lula é mais uma em tom de crítica ao mercado financeiro, o que tem sido rotineiro nos últimos dias.