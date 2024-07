Dólar avança de novo e fecha em alta de 1,15%, vendido a R$ 5,65

Em um dia marcado por mais temores em relação aos rumos da gestão do Banco Central no ano que vem, o dólar fechou em alta de 1,15%, a R$ 5,65. É o maior valor da moeda em dois anos e meio, quando o dólar chegou a R$ 5,6742, no dia 10 de janeiro de 2022. No ano, a alta acumulada do dólar é de 16,49%.

Nesta segunda-feira, dia 1º, o presidente Lula voltou a criticar a autonomia do BC, dizendo que o presidente da autarquia deve “olhar para o Brasil do jeito que ele é, e não do jeito que o sistema financeiro fala” e que quem quer que o BC seja autônomo é o mercado.

O petista ressaltou estar há dois anos com o presidente do BC indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. “Eu tenho que, com muita paciência, esperar a hora de indicar o outro candidato, e ver se a gente consegue… Ter um presidente do Banco Central que olhe o país do jeito que ele é, e não do jeito que o sistema financeiro fala”, disse. Em 2025, o atual presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, será substituído por um executivo indicado pelo presidente Lula.