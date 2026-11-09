Lula assina MP e garante o programa Gás do Povo até 2031

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O presidente Lula assinou a Medida Provisória 1400, prorrogando o Auxílio Gás do Povo oficialmente até 2031 e pondo fim aos boatos sobre seu encerramento. O programa, criado em 2021 e reformulado na atual gestão, entrega botijões de 13 quilos diretamente e beneficia milhões de famílias em vulnerabilidade.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou a Medida Provisória 1400, que estende oficialmente o programa Gás do Povo até 19 de novembro de 2031. O ato normativo põe fim aos boatos que circulavam nas redes sociais sobre o encerramento da política pública.

Criada em 2021, ainda na gestão de Jair Bolsonaro, a iniciativa foi reformulada no atual mandato petista. As novas regras substituíram o depósito em dinheiro pela entrega direta e gratuita de botijões de 13 quilos por meio de vales-recarga.

Os desafios do governo Lula 4

Focado no combate à pobreza energética, o programa atende atualmente cerca de 15 milhões de residências — o que beneficia aproximadamente 45 milhões de cidadãos em situação de vulnerabilidade social.

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Segundo o Governo Federal, a prorrogação do benefício visa mitigar o impacto do combustível no orçamento doméstico e reforçar a segurança alimentar das famílias de baixa renda.