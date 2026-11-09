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Brasil

Lula assina MP e garante o programa Gás do Povo até 2031

Medida assinada pelo presidente garante entrega direta de botijões para 15 milhões de famílias vulneráveis no país

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 10h39 | Atualizado em 9 nov 2026, 11h16
Gás do Povo
Gás do Povo (Mayara Vita/MDS/Reprodução)
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Lula assina MP e garante o programa Gás do Povo até 2031 Priorize VEJA no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou a Medida Provisória 1400, que estende oficialmente o programa Gás do Povo até 19 de novembro de 2031. O ato normativo põe fim aos boatos que circulavam nas redes sociais sobre o encerramento da política pública.

Criada em 2021, ainda na gestão de Jair Bolsonaro, a iniciativa foi reformulada no atual mandato petista. As novas regras substituíram o depósito em dinheiro pela entrega direta e gratuita de botijões de 13 quilos por meio de vales-recarga.

Os desafios do governo Lula 4

Focado no combate à pobreza energética, o programa atende atualmente cerca de 15 milhões de residências — o que beneficia aproximadamente 45 milhões de cidadãos em situação de vulnerabilidade social.

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Segundo o Governo Federal, a prorrogação do benefício visa mitigar o impacto do combustível no orçamento doméstico e reforçar a segurança alimentar das famílias de baixa renda.

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