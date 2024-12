Lula agradece à equipe médica e diz que está ‘voltando para casa tranquilo’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apareceu na coletiva de imprensa em que os médicos falavam sobre sua alta neste domingo, 15. Vestindo um chapéu para esconder o curativo, o petista agradeceu à equipe médica e Deus que, segundo ele, tem cuidado dele “de forma generosa”.

“Eu estou voltando para casa agora tranquilo, certo de que eu estou curado e que eu preciso me cuidar”, disse Lula, acrescentando que passará o Natal e o Ano Novo em casa.

Durante a coletiva, Lula esclareceu o acidente de outubro que deu origem a sua internação. Segundo ele, o tombo no banheiro do Palácio da Alvorada ocorreu após cortar as unhas, “Estava cortando as unhas das mãos. Eu já tinha cortado minha unha, já tinha lixado. Quando fui guardar o estojo ao invés de levantar eu tentei afastar meu bumbum do banco”, contou.

Lula permaneceu três dias na UTI e na sexta-feira passou a receber cuidados semi-intensivos. A cirurgia de emergência do presidente ocorreu após ele sentir fortes dores de cabeça. O presidente contou que só foi ter ideia da gravidade da sua situação após a operação. “Só fui tomar ciência da gravidade do que aconteceu comigo depois da cirurgia na terça-feira à noite”, disse.

Assim que deixar o hospital, ele deverá ficar na casa dele em São Paulo pelo menos até quinta-feira, quando passará por tomografia de controle em reavaliação. "Devido ao quadro, devido à recuperação do nosso paciente, que foi extremamente acima do esperado, então, para a felicidade minha e de toda a nossa equipe, o presidente está de alta hospitalar e deve voltar para casa jájá", afirmou a médica Ana Helena Germoglio.

O médico Roberto Kalil disse que ele deverá manter repouso relativo por cerca de 15 dias, mas que poderá retomar a sua rotina de trabalho normalmente, com exceção de atividades físicas.

