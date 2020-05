Lava-Jato: PF prende principal fornecedor nos governos Witzel e Cabral

Principal fornecedor dos governos Wilson Witzel e Sérgio Cabral, o empresário Mário Peixoto foi preso na manhã desta quinta-feira, 14, pela Polícia Federal. A ação, que reuniu 120 agentes, foi batizada de Operação Favorito, um braço da Lava-Jato no Rio. De acordo com as investigações, Peixoto e outros alvos da força-tarefa, entre eles o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio Paulo Melo (MDB), são acusados de participarem de uma organização criminosa que desviou dinheiro dos cofres públicos em compras superfaturadas na área de saúde.

Ao todo, foram expedidos cinco mandados de prisão e 42 de busca e apreensão pelo juiz da Lava-Jato fluminense, Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal Federal, além de 11 intimações para prestar depoimentos. A PF atuou em parceria com o Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção (Gaecc), o Ministério Público estadual, o Ministério Público Federal e a Receita Federal. Segundo a PF, o grupo fraudou compras de materiais hospitalares para hospitais de campanha voltados para atender pacientes com o novo coronavírus.

A Operação Favorito é um desdobramento da Quinto de Ouro e Cadeia Velha, também etapas da Lava-Jato no Rio. O objetivo é apurar a atuação de um grupo de empresários que, por meio do pagamento de vantagens indevidas à conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio (TCE-RJ), deputados estaduais e outros agentes públicos, vem há pelo menos 10 anos se destacando como um dos principais fornecedores de mão-de-obra terceirizada para o governo fluminense.

A corrupção em contratos envolvia Organizações Sociais e contaram com interceptação telefônica e quebras de sigilo telefônico. As prisões já estavam autorizadas desde fevereiro deste ano. No entanto, foram suspensas em razão do Covid-19. Desde então, foi possível colher mais provas de que a organização criminosa também persistiu com as práticas durante a pandemia em contratações emergenciais sem licitação.

Continua após a publicidade

“Os elementos apontam que o grupo criminoso alavancou seus negócios com contratações públicas realizadas por meio das suas inúmeras pessoas jurídicas, entre elas Cooperativas de Trabalho e Organizações Sociais, em sua maioria constituídas em nome de interpostas pessoas, a fim de permitir a lavagem dos recursos públicos indevidamente desviados e disfarçar o repasse de valores para agentes públicos envolvidos. A investigação aponta que os atos de lavagem de capitais também ocorrem no exterior, por meio da constituição de empresas e contas bancárias não declaradas à RFB (Receita Federal), bem como compra de imóveis em Miami, estando em curso diligências de cooperação jurídica internacional para mapear o caminho dos recursos em comento”, disse a PF em nota.

As empresas de Mário Peixoto e de sua família são as principais fornecedoras de mão de obra terceirizada na atual administração de Wilson Witzel. O empresário é ligado principalmente ao advogado Lucas Tristão, secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais. Tristão chegou a trabalhar para Peixoto antes de Witzel assumir o governo, em 2019. Nos bastidores, o empresário tem influência em várias secretarias e disputa poder dentro da gestão com o pastor Everaldo Pereira, dono do PSC, partido de Witzel.

Mário Peixoto, no entanto, é um velho conhecido do Palácio Guanabara. Durante anos, ele também foi beneficiado pelas mãos do então governador Sérgio Cabral, preso na Lava-Jato. Suas empresas prosperaram a partir da primeira gestão de Cabral, muito em virtude do íntimo relacionamento que mantinha com alguns dos principais caciques do MDB, incluindo Jorge Picciani, outro ex-presidente da Alerj, com quem tinha negócios em comum. Picciani está hoje em prisão domiciliar. Com partido no poder, Peixoto passou a administrar Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) e amealhou contratos com o estado que somam mais de 1 bilhão de reais.

Mário Peixoto também é fornecedor do governo federal. Ele foi delatado por Jonas Lopes Neto, filho do ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ) Jonas Lopes. Neto afirmou que Peixoto pagava um mensalão de R$ 200 mil para o órgão, entre 2012 e 2013, como revelou VEJA em 5 de abril de 2017. Paulo Melo, por sua vez, já havia sido alvo da Lava-Jato. Condenado por corrupção passiva e organização criminosa, o ex-presidente da Alerj ficou preso em Bangu 8, mas desde março deste ano cumpria prisão domiciliar.

Continua após a publicidade

Mais informação em instantes.