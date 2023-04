Justiça mantém prisão de Gabriel Monteiro em processo sobre estupro

Preso preventivamente desde novembro de 2022, acusado de estupro de uma vendedora, o político Gabriel Monteiro (PL), do Rio de Janeiro, teve seu pedido de liberdade da prisão preventiva negado pela Justiça Fluminense nesta sexta-feira, 14. Ex-vereador desde agosto de 2022, depois de ter sido eleito em 2020 como o terceiro político mais bem votado ao cargo, Gabriel Monteiro é acusado de violentar sexualmente uma vendedora de loja na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A mulher foi contaminada pelo vírus HPV, vírus sexualmente transmissível que pode causas surgimento de verrugas nas áreas genitais até mesmo câncer. Bolsonarista “raíz”, ele está preso em Bangu 8, no Complexo de Gericinó.

A decisão foi tomada pelo juiz titular da 34ª Vara Criminal do Rio, Rudi Baldi Loewenkron. Segundo ele, os motivos da prisão preventiva do ex-policial, expulso da corporação no fim do ano passado, seguem inalterados. “Trata-se de crime grave com efeitos danosos físicos e emocionais na vida da suposta vítima pelo abalo psicológico decorrente de situações dessa espécie”, escreveu na decisão.

Corre na Justiça, também, um processo no qual o político é réu sob acusação de importunação e assédio sexual, por filmar relações sexuais com uma adolescente de 15 anos.