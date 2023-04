Justiça arquiva denúncia de Gabriel Monteiro sobre ‘máfia do reboque’

Preso desde novembro de 2022 por estupro de uma vendedora, o ex-vereador do Rio de Janeiro Gabriel Monteiro amarga uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em seu desfavor. No início do ano passado, o político, que promoveu a carreira como um “justiceiro” da internet, publicou um vídeo-denúncia no qual acusava o ex-vereador Jailson dos Santos Salazar de supostamente tentar suborná-lo com 200 mil reais. A juíza Simone de Araújo Rolim atendeu à solicitação do Ministério Público do fim de março, que pedia o arquivamento do caso por falta de provas.

“As imagens contendo a íntegra da gravação dos fatos foram propositalmente destruídas pelo ex-vereador Gabriel Monteiro”, escreveu o promotor Felipe Rafael Ibeas, da da 29ª Vara Criminal da Capital, no pedido de arquivamento.

A tentativa de “comprar o silêncio” de Gabriel Monteiro teria ocorrido após ela ter descoberto os responsáveis pela “máfia do reboque” na capital fluminense. Salazar, dono da JS Salazar, era responsável pela administração dos reboques e dos pátios na cidade do Rio. De acordo com o parecer dos investigadores, o material apresentado pela defesa de Monteiro foi editado.

À época da polêmica, o juiz Rafael de Almeida Rezende, responsável pelo caso, recebido em plantão judiciário, disse que a prisão em flagrante de Salazar tinha “fins eleitoreiros”.

No vídeo publicado o então policial deu voz de prisão a Salazar. Em seu canal no Youtube, que conta com mais de seis milhões de inscritos, o cartaz de “vídeo novo todos os dias” contrasta com a falta de vídeos. São mais de 100 dias sem publicações.

Gabriel teve seu mandato de vereador cassado em agosto de 2022, após ser denunciado por ex-assessores por práticas de assédio sexual. Segundo a investigação da polícia, o político obrigava seus ex-funcionários a se masturbarem coletivamente.