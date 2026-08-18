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Justiça Eleitoral manda petistas explicarem vídeo de Lula com dez dedos

Magistrado negou pedido para remover publicação, mas agora quer esclarecer se IA foi utilizada

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 11h30 | Atualizado em 18 ago 2026, 13h31
Vídeo publicado por petistas mostra Elmano e Lula
Vídeo publicado por petistas mostra Elmano e Lula (Instagram/Reprodução)
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Justiça Eleitoral manda petistas explicarem vídeo de Lula com dez dedos Priorizar nos meus resultados Google

A Justiça Eleitoral do Ceará determinou que o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, e o senador Camilo Santana, ambos do PT, expliquem se foi utilizada inteligência artificial em um vídeo, publicado pelos dois, em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece com dez dedos.

A ordem também inclui o ex-secretário da Casa Civil Chagas Vieira (PDT), que é primeiro suplente na chapa de Luzianne Lins (Rede) ao Senado e também realizou a postagem.

Os três publicaram, em julho, um vídeo em apoio à reeleição do governador Elmano de Freitas (PT), no qual ele surge ao lado do presidente.

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A peça mostra Elmano em várias situações, com transições artificiais, inclusive com o governador se “transformando” no presidente em certo momento. É nesse momento que Lula “recupera” o dedo perdido em acidente de trabalho nos anos 1960.

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O PL solicitou a remoção da postagem, mas o desembargador Francisco Luís Rios Alves negou o pedido. Para o magistrado, foram usadas apenas “técnicas convencionais de edição audiovisual” e não foi apresentado “qualquer elemento técnico mínimo que ampare a alegação de manipulação sintética”.

O partido recorreu, destacando a mão com dez dedos e um momento em que a imagem de Elmano aparece duplicada. Por isso, o magistrado pediu esclarecimentos antes de tomar uma nova decisão.

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Os políticos terão que explicar se usaram IA “na elaboração ou edição do conteúdo”. Caso contrário, deverão relatar qual foi o procedimento escolhido para a edição.

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