Justiça Eleitoral manda petistas explicarem vídeo de Lula com dez dedos

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A Justiça Eleitoral do Ceará determinou que políticos como Evandro Leitão e Camilo Santana expliquem o uso de inteligência artificial em vídeo com Lula de dez dedos. A peça, que apoia o governador Elmano de Freitas, gerou denúncia do PL e agora exige esclarecimentos detalhados sobre os métodos de edição.

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A Justiça Eleitoral do Ceará determinou que o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, e o senador Camilo Santana, ambos do PT, expliquem se foi utilizada inteligência artificial em um vídeo, publicado pelos dois, em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece com dez dedos.

A ordem também inclui o ex-secretário da Casa Civil Chagas Vieira (PDT), que é primeiro suplente na chapa de Luzianne Lins (Rede) ao Senado e também realizou a postagem.

Os três publicaram, em julho, um vídeo em apoio à reeleição do governador Elmano de Freitas (PT), no qual ele surge ao lado do presidente.

A peça mostra Elmano em várias situações, com transições artificiais, inclusive com o governador se “transformando” no presidente em certo momento. É nesse momento que Lula “recupera” o dedo perdido em acidente de trabalho nos anos 1960.

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O PL solicitou a remoção da postagem, mas o desembargador Francisco Luís Rios Alves negou o pedido. Para o magistrado, foram usadas apenas “técnicas convencionais de edição audiovisual” e não foi apresentado “qualquer elemento técnico mínimo que ampare a alegação de manipulação sintética”.

O partido recorreu, destacando a mão com dez dedos e um momento em que a imagem de Elmano aparece duplicada. Por isso, o magistrado pediu esclarecimentos antes de tomar uma nova decisão.

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Os políticos terão que explicar se usaram IA “na elaboração ou edição do conteúdo”. Caso contrário, deverão relatar qual foi o procedimento escolhido para a edição.

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