Jóquei de 27 anos morre após sofrer queda de cavalo em prova no Rio de Janeiro

O jóquei Leandro Henrique, de 27 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira, 19, poucos dias após cair do cavalo durante uma prova no Jockey Club Brasileiro, na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro. No último domingo, 16, o animal saiu da pista e pulou os cavaletes, derrubando Leandro, que sofreu uma fratura exposta na região do quadril e um traumatismo craniano. Ele foi levado ao Hospital Municipal Miguel Couto e depois transferido para um particular, onde estava em estado grave.

Leandro era natural de Recife, em Pernambuco, e iniciou a carreira aos nove anos. Conquistou uma série de vitórias, incluindo o GP Cruzeiro do Sul e o Grande Prêmio Brasil. Era casado com a joqueta Victoria Mota e pai de Manoela, de apenas um ano.

Em nota, a equipe do atleta afirmou que ele “construiu uma trajetória marcada por feitos inéditos e por uma determinação que impressionava” e que “a cada temporada, elevava ainda mais a sua própria régua”.

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“Enfrentou quedas, fraturas, dificuldades e injustiças. Nenhum obstáculo foi capaz de fazê-lo parar. Ele era determinado, focado e, acima de tudo, diferenciado”, acrescentou o comunicado, divulgado nas redes sociais. “Hoje, este post é uma homenagem à sua vida, à sua trajetória e ao legado que deixou. Um legado que jamais será esquecido.”

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O Jockey Club Brasileiro também lamentou a morte de Leandro.

“Recentemente contratado pelo Haras Santa Maria de Araras, com Passion Of Details venceu o GP Margarida Polak Lara – Taça de Prata, a última grande conquista de sua vitoriosa passagem pelas pistas. Vale lembrar que, em 2021, montando Casa Blanca, do próprio Haras Santa Maria de Araras, o bridão chegou ao milésimo triunfo de sua carreira, levantando o GP Henrique de Toledo Lara (G2)”, relembrou a nota.

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“Leandro deixa uma trajetória marcante no turfe brasileiro e uma ausência profunda entre familiares, amigos, profissionais e admiradores do esporte. O Jockey Club Brasileiro, enlutado, manifesta seu profundo pesar e se solidariza com Victoria, Manoela, familiares e amigos de Leandro Henrique neste momento de imensa dor”, concluiu.