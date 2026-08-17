Mulher de 43 anos morre após ser atingida por roda que se desprendeu de ônibus BRT no Rio

Uma mulher de 43 anos morreu neste domingo, 16, após ser atingida por um pneu que se desprendeu de um BRT em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio.

A vítima desembarcava de uma moto de aplicativo na Avenida Cândido Benício, na altura da estação do Tanque, quando foi atingida pela roda do ônibus. Ela desmaiou com o impacto e pedestres prestaram os primeiros socorros até a chegada dos bombeiros. Em seguida, a mulher foi levada ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde passou por uma cirurgia, mas não resistiu.

Em nota, a Mobi-Rio, empresa pública responsável pela operação dos BRTs, prestou condolências à família e informou que apura as causas do acidente.

O caso foi registrado na 41ª DP (Tanque). Segundo a Polícia Civil, uma perícia foi realizada no local e outras diligências estão em andamento para esclarecer os fatos. Até a publicação desta matéria, a identidade dela ainda não havia divulgada.