O segundo jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo, contra a Costa Rica, às 9h de hoje (22) mudará o horário de funcionamento de órgãos públicos, comércio e agências bancárias.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que, em dias de jogos do Brasil às 9h, o atendimento ao público nas agências bancárias do interior, da capital e regiões metropolitanas será das 13h às 17h. A Febraban lembra que os bancos oferecem aos clientes opções como os caixas eletrônicos, a internet banking, o aplicativo do banco no celular (mobile banking) e operações bancárias por telefone.

Os servidores públicos federais poderão escolher entre assistir aos jogos da seleção brasileira na Copa em casa, compensando as horas em outras datas, ou trabalhar durante as partidas.

Brasília

As lojas de shopping e o comércio de rua do DF abrirão a partir do meio-dia. A decisão é resultado de acordo entre a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-DF) e o Sindicato dos Empregados no Comércio (Sindicom-DF). Entretanto, alguns setores, como o de bares e restaurantes, não fecharão os estabelecimentos em nenhum horário durante os jogos da Copa. Nos setores de supermercados e farmácias, o funcionamento será facultativo.

O expediente de órgãos do governo do Distrito Federal terá início às 14h.

As agências do Banco de Brasília (BRB) e as unidades do BRB Conveniência estarão fechadas durante a manhã de sexta-feira (22). Elas abrirão das 13 às 17 horas.

O metrô vai operar com 15 trens e 3 reservas nos terminais pela manhã. Das 12 às 14 h, aumentará para 20 o número de trens em circulação. Os ônibus seguirão a tabela normal de dia útil, inclusive com os usuais reforços em horários de pico. Além disso, das 12h às 14 h, vão circular com o mesmo reforço de frota usado durante o período mais movimentado da manhã.

O atendimento dos postos do Na Hora será das 14 às 18 h. Os postos de atendimento do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) funcionarão das 14 às 18 h. As fiscalizações serão feitas normalmente.

Emergências e unidades de pronto-atendimento (UPAs) funcionarão normalmente. Ambulatórios e unidades básicas de saúde (UBS) não abrirão no turno em que ocorrer o jogo, funcionarão a partir das 14h. A Fundação Hemocentro de Brasília funcionará das 14h às 18h.

As agências da Secretaria de Fazenda e o atendimento telefônico pela central 156, opção 3, não funcionarão no turno do jogo, e abrirão das 14h às 18h30.

As delegacias da Polícia Civil funcionarão a partir das 14h. As Centrais de Flagrante funcionam 24 horas por dia. A delegacia eletrônica e o telefone 197 ficarão disponíveis.

Rio de Janeiro

O governo do estado e a prefeitura do Rio decretaram ponto facultativo amanhã. O Tribunal de Justiça e o Detran não atenderão ao público. Os serviços essenciais como hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPA) estarão funcionando normalmente.

Já a concessionária MetrôRio seguirá com esquema de funcionamento de dia útil, das 5h da madrugada à meia-noite. Após o jogo, a concessionária vai estender o atendimento de horário de pico, com toda a sua frota, para levar os torcedores aos seus destinos. Trens extras estarão posicionados em pontos estratégicos da operação, caso seja necessária a utilização das composições.

Os trens da SuperVia estarão funcionando com a programação de dias úteis, com ajustes nos horários de saída das composições da estação Central do Brasil.

As composições do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) estarão operando normalmente. Para quem for acompanhar a transmissão da partida e os eventos no Boulevard Olímpico, na Praça Mauá, o VLT voltará a oferecer viagens extras na linha 1, diminuindo o tempo de espera entre as composições. Haverá reforço também nas equipes de atendimento nos pontos de maior fluxo. A intenção é facilitar a circulação de quem chega e sai da região central para acompanhar os jogos e shows que acontecem na Praça Mauá.

O atendimento nos postos de saúde nas 232 unidades de saúde do município será das 13 às 17 horas. Hoje é o último dia da vacinação contra a gripe.

Segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio RJ), a dispensa dos funcionários do comércio para assistir aos jogos do Brasil será mera liberalidade, porque os dias de jogos da seleção não são considerados feriados.

São Paulo

O paulistano terá os principais serviços públicos fechados pela manhã para o segundo jogo da seleção brasileira na Copa da Rússia.

As 72 unidades do Poupatempo no Estado só começam o atendimento a partir das 14h. As agências dos Correios começam o atendimento das 12h às 17h. As unidades do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-SP) atenderão a partir das 14h.

As aulas nas escolas estaduais estão suspensas em dias de jogos da seleção brasileira. A Prefeitura de São Paulo determinou que cada escola da rede municipal de ensino determine seu funcionamento.

Os hospitais, pronto-socorros, unidades de pronto-atendimento (UPAs) funcionam normalmente. As AMAs especialidades, Unidades da Rede Hora Certa e Ambulatórios de Especialidades funcionam a partir das 13h.

Feiras livres e mercados municipais funcionarão normalmente.