O jogador Hayner William Monjardim Cordeiro, do Vila Nova Futebol Clube, foi preso na manhã desta quinta-feira, 26, em Goiânia, após se apresentar à polícia. O atleta era alvo de um mandado de prisão preventiva expedido no âmbito da Operação A Tropa, investigação da Polícia Civil do Espírito Santo sobre tráfico de drogas e armas.

Conduzida pelo Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat), da polícia capixaba, a investigação segue em andamento. Falta entender o principal: qual seria o papel do jogador no esquema investigado. A corporação não divulgou detalhes sobre as suspeitas contra ele nem contra os demais alvos.

Em nota oficial, o Vila Nova, que está disputando os playoffs da Série B que dão acesso à elite do futebol brasileiro, informou que Hayner se prontificou a se apresentar às autoridades assim que soube do mandado, e que compareceu acompanhado de um advogado do clube. Segundo o comunicado, o atleta reafirma sua inocência e entende que a medida tem “caráter sensacionalista”, com o objetivo de desestabilizar a equipe em um momento de decisão importante em sua história. O clube declarou ainda que acompanha o caso e reiterou o compromisso com a transparência e o respeito às autoridades. VEJA procurou a assessoria de Hayner, mas não teve resposta até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.

Outro jogador preso

Hayner não é o único nome do futebol sendo investigado. O atacante do Vasco da Gama David Corrêa da Fonseca, conhecido como DVD, também foi preso preventivamente nesta quinta-feira, 26, no âmbito da mesma operação. Em setembro, DVD foi um dos alvos de uma operação contra uma organização interestadual de tráfico de drogas e armas. Foram cumpridos mandados no Rio — três de busca e apreensão, incluindo a casa do jogador, na Barra da Tijuca, e o CT do Vasco, em Jacarepaguá —, São Paulo, Espírito Santo, Goiás e Distrito Federal. As investigações apuram o envolvimento de atletas profissionais e empresários.

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O caso não é novo. Em 31 de agosto, a operação já havia cumprido quatro mandados de prisão temporária e quinze de busca e apreensão na Grande Vitória, em Afonso Cláudio (ES) e em endereços no Rio, em Goiás e no Distrito Federal.