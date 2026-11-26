O jogador David Corrêa da Fonseca, conhecido como DVD, foi preso preventivamente nesta quinta-feira, 26, no âmbito de uma operação da Polícia Civil do Espírito Santo sobre tráfico interestadual de drogas e armas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O atacante do Vasco da Gama foi detido por agentes da 14ª DP (Leblon) no Centro de Treinamento do clube, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.

Em setembro, DVD foi um dos alvos de uma operação contra uma organização interestadual de tráfico de drogas e armas. Foram cumpridos mandados no Rio — três de busca e apreensão, incluindo a casa do jogador, na Barra da Tijuca, e o CT do Vasco, em Jacarepaguá –, São Paulo, Espírito Santo, Goiás e Distrito Federal. As investigações apuram o envolvimento de atletas profissionais e empresários.

David é natural de Serra, no Espírito Santo, e foi revelado pelo Vitória. O jogador de 30 anos passou pelo Cruzeiro, Fortaleza, Internacional e São Paulo. Soma duas Copa do Brasil, uma pelo Cruzeiro (2018) e outra pelo São Paulo (2023). Está no Vasco desde janeiro de 2024.

VEJA tenta contato com o Vasco e com a assessoria de David Corrêa.