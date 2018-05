Joesley: Temer pedia propina sem cerimônia

Reportagem de VEJA desta semana mostra que Joesley Batista, em depoimento à Polícia Federal, declarou ter recorrido a dois homens da confiança do presidente Michel Temer em tentativa de destravar um projeto de seu interesse no Porto de Santos. Os dois nomes citados pelo empresário — Wagner Rossi e Milton Ortolan — receberiam mesadas da JBS e acabaram presos na Operação Skala, da PF. Segundo Joesley, Temer falava sem pudor em dinheiro, em rolo, em esquema. A dez dias da votação do impeachment de Dilma, Temer teria lhe pedido 300 000 reais. Em nota, a Presidência da República protestou contra as “mentiras” de Joesley e assegurou que “jamais o presidente pediu qualquer espécie de contribuição, em dinheiro, para quem quer que seja”.

