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Brasil

Invasão à casa da família Matsunaga termina com mortos e um ferido

Episódio aconteceu na quarta-feira, 14

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 13h03
Elize Matsunaga, assassina de seu marido e empresário, Marcos Kitano Matsunaga
Elize Matsunaga, assassina de seu marido e empresário, Marcos Kitano Matsunaga (Reprodução/Arquivo pessoal)
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Invasão à casa da família Matsunaga termina com mortos e um ferido Priorize VEJA no Google

A família Matsunaga passou por momentos de tensão na última quarta-feira, 14, após criminosos invadirem a residência dos pais de Marcos Matsunaga, empresário assassinado pela mulher, Elize Matsunaga, em 2012. O imóvel fica no Alto de Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. Seis pessoas foram feitas reféns durante a ação.

Segundo a Polícia Militar, equipes da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) foram acionadas para atender à ocorrência. Durante a intervenção, houve troca de tiros, e três suspeitos foram baleados e morreram. Um quarto envolvido foi preso, mas sem ferimentos. Um policial militar também foi atingido por um disparo e encaminhado ao Hospital das Clínicas, sem risco de morte. Todas as vítimas foram libertadas sem ferimentos. A corporação não informou oficialmente quais integrantes da família estavam entre os reféns.

Esta não é a primeira vez que a casa é invadida. Em agosto de 2023, Mitsuo e Misako Matsunaga, pais do empresário, e a neta do casal foram rendidos. Os assaltantes levaram cerca de 20 mil reais em dinheiro, além de joias, relógios, celulares, um notebook e duas pistolas registradas em nome de Mitsuo.

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Marcos Matsunaga, então executivo da fabricante de alimentos Yoki, foi morto e esquartejado por Elize em maio de 2012. Condenada pelo crime, ela teve a pena reduzida para 16 anos e três meses e passou ao regime aberto em 2022.

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