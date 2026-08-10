Ministério da Justiça notifica Netflix por filme sobre Elize Matsunaga

O Ministério da Justiça e Segurança Pública acionou a Netflix para questionar a classificação indicativa de Elize: Sombras de uma Mulher, longa que retrata a história de Elize Matsunaga. A pasta determinou uma nova análise da produção após identificar conteúdos considerados incompatíveis com a faixa etária atribuída inicialmente.

Entre os elementos apontados estão conteúdo sexual, linguagem imprópria e violência extrema. A reavaliação deverá definir se a classificação do filme está de acordo com as regras do sistema de classificação indicativa.

Dirigido por Vellas, com roteiro de Raphael Montes, o longa é estrelado por Lorena Comparato, que interpreta Elize. A personagem foi condenada, em 2016, pela morte e esquartejamento do marido, o empresário Marcos Kitano Matsunaga, em crime ocorrido em 2012 e que teve grande repercussão no país.

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