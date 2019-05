Internautas pedem boicote à Natura após propaganda com beijo lésbico

Depois que a marca de cosméticos Natura lançou a campanha para divulgar a nova linha de batons “Coleção do Amor”, centenas de internautas promovem, na manhã de terça-feira, 14, a hashtag #boicotenatura. A propaganda conta a história de três casais e, ao fim, eles se beijam em frente às câmeras.

A campanha foi divulgada nesta segunda-feira, 13. Os casais que representam a nova coleção são: uma drag queen e uma mulher (Nathalia e Beatriz); uma mulher transexual e uma mulher (Dominich e Gabi); e duas mulheres (Hadassa e Dayane). O slogan da marca é “No amor cabem todas as cores”.

Na manhã desta terça-feira, 14, a hashtag pedindo o boicote à marca já estava no topo do trending topics do Twitter. Alguns internautas apontaram como “militante” a postura da Natura, repetindo a frase “quem lacra não lucra”. “A Natura esqueceu q o publico q fez a marca crescer foram as donas de casa conservadoras com as revistinhas revendendo pras amigas e não feministas lésbicas lacradoras”, escreveu a youtuber “de direita” Avena.

Já muitas pessoas apoiaram a marca pelas redes sociais e criticaram quem estaria promovendo o boicote. “Em pleno 2019 essa tag só mostra como vivemos num país homofóbico, preconceituoso em todos os sentidos. Antes as pessoas tinham medo de demonstrar o preconceito, agora ganharam vozes e coragem. A intolerância sempre reinou neste mundo doente”, escreveu um seguidor.

Procurada, a marca afirmou: “A Natura acredita no valor da diversidade. Isso está expresso em nossas crenças há mais de vinte anos, em nossas campanhas publicitárias, projetos patrocinados e em nosso corpo de colaboradores. Com o lema ‘No amor cabem todas as cores’, a nova coleção de maquiagem FACES reforça o apoio da marca à causa LGBT+, incentivando o orgulho de ser quem é e amar quem quiser”.

Confira a campanha da “Coleção do Amor” da Natura: