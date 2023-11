Inep divulga tema da redação do Enem 2023

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023, cuja primeira etapa acontece neste domingo, 5, é “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”, segundo informações divulgadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O texto deve seguir o modelo dissertativo-argumentativo e ter até 30 linhas, no máximo. Neste domingo, os quase 4 milhões de inscritos para o Enem farão provas de linguagem, códigos e suas tecnologias, redação e ciências humanas e suas tecnologias.

A próxima etapa do Enem será no domingo que vem, quando os candidatos realizarão provas de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias.