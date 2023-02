Incêndio destrói uma das maiores baladas eletrônicas do país

Um incêndio de grandes proporções atingiu o Warung Beach Club, uma das baladas eletrônicas mais famosas do país, na Praia Brava, em Itajaí (SC), na manhã desta quarta-feira, 22. Não há vítimas.

Os bombeiros informaram que foram acionados por volta das 10h30. Na última atualização, às 13h, as chamas já haviam sido controladas. As causas do incêndio ainda serão apuradas pela perícia. Equipes dos bombeiros de Itajaí, Balneário Camboriú, Navegantes e Itapema atuam no local. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram as proporções da tragédia, com a fumaça vista de longe e a estrutura da casa noturna destruída pelas chamas.

O Warung fica em um imóvel de 2 000 metros quadrados, localizado em uma área de vegetação, perto da faixa de areia da Praia Brava, desde 2002. O site da casa noturna afirma que o local é considerado o “templo da música eletrônica”. O último evento ocorreu no domingo de Carnaval, 19, e ingressos já estavam à venda para uma festa marcada para o dia 17 de março. O estabelecimento ainda não se manifestou sobre o ocorrido.

Warung sendo tomado pelas chamas nesse momento 😭😭 pic.twitter.com/5gwW1ZnVu1 — Tech Empires (@Tech_empires) February 22, 2023

Inacreditável esse incêndio no Warung pic.twitter.com/RLAiVtJcnG — Catharina (@quasemiss) February 22, 2023

Um incêndio atinge nesta quarta-feira (22) uma das baladas eletrônicas mais conhecidas do Brasil: o Warung Beach Club, na Praia Brava, em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina. As primeiras informações apontam que não há feridos. pic.twitter.com/u4a4YVxfL5 — Julio Schneider 🇧🇷🇺🇸 (@juliovschneider) February 22, 2023