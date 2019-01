Incêndio atinge Instituto do Coração em São Paulo e fogo é controlado

Um incêndio atingiu o Instituto do Coração (Incor) na manhã desta sexta-feira, 18, por volta das 10h45, em São Paulo. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros em 10 minutos e, segundo a assessoria do instituto, não há feridos.

A assessoria de imprensa do instituto também informou que o incêndio ocorreu em uma área externa e não atingiu o interior do prédio. Mesmo assim, por causa da fumaça, alguns pacientes tiveram que ser transferidos de ala.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, 18 viaturas foram enviadas ao local e só foi evacuada área onde o incêndio começou. Ainda segundo a corporação, o fogo ocorreu em um motor de refrigeração do ar condicionado do prédio.

REF.OCO. 10:47 Atualizando Fogo em local externo ao Hospital, já extinto, só foi evacuado (nenhum paciente precisou sair) o local onde iniciou-se o fogo, em área externa do prédio, incêndio em motor de refrigeramento de ar condicionado. Ocorrência finalizada. #193I — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) January 18, 2019

O Incor fica na Avenida Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, no bairro Cerqueira César, e é uma das sete unidades hospitalares que integram e, juntas, formam o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.