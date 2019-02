IML conclui a identificação das vítimas no incêndio do Flamengo

O Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto, no centro do Rio de Janeiro, acabou de concluir a identificação dos dez atletas da base do Flamengo, que morreram incêndio no Ninho do Urubu, sede do clube. Os corpos de Samuel Thomas e Jorge Eduardo foram os últimos a serem identificados através de exames realizados nos esqueletos das duas vítimas.

Leonardo Santana, primo de Samuel Thomas, contou que a informação chegou agora pouco, por volta das 15h30 deste domingo, 10. Acompanhado de dois tios e mais um primo, ele seguiu de táxi de um hotel no bairro do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, para o IML.

O tio de Samuel Thomas, Artur Severiano Rodrigues de Souza, estava vestido com uma camisa do Flamengo, presente do sobrinho jogador. Ele é vascaíno e afirmou no sábado que passou a torcer pelo time que Samuel jogava. “O Samuel passou os últimos três meses comigo na minha casa. Ele voltou no último sábado para cá e aconteceu isso aí”, lamentou.

Simone Souza, tia de Jorge Eduardo, falou rapidamente com a reportagem antes de entrar no carro com destino ao IML. Ela confirmou que o corpo foi finalmente identificado pelos legistas e seguia para fazer a liberação. A família de Samuel Thomas confirmou que o enterro está previsto para acontecer às 9 horas da manhã desta segunda-feira, 11, no cemitério do bairro Vila Rosali, na cidade de São João do Meriti, na Baixada Fluminense

Confira a nota da assessoria da Polícia Civil do Rio de Janeiro:

O Instituto Médico Legal concluiu a identificação dos dez atletas do Flamengo. Nesse domingo, 10/02, Samuel Thomas e Jorge Eduardo foram identificados pelo processo de Antropologia Forense, ou seja, a partir da biologia do esqueleto. A identificação foi possível a partir de informações fornecidas pelo clube sobre a estrutura física dos jogadores, dados esses que foram fundamentais para o estudo comparativo e a conclusão. Os corpos permanecem no IML aguardando retirada pelos familiares.