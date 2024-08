IBGE: Brasil tem 26 cidades com menos de 1.500 habitantes e 15, com mais de um milhão

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta quinta-feira, 29, que a população brasileira é estimada em 212.583.750 habitantes. Os dados refletem o total de habitantes no país até o dia 1º de julho deste ano. No levantamento, o órgão também atualizou o ranking das cidades mais populosas do Brasil, e também daquelas que têm menos habitantes. São ao todo 15 municípios com mais de 1 milhão de pessoas, que concentram 20% de todos os brasileiros. Na outra ponta, há 26 cidades com menos de 1.500 moradores.

Na lista de cidades mais populosas, há 13 capitais. São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília lideram o ranking. Guarulhos e Campinas, ambas na Região Metropolitana do estado paulista, são as únicas cidades que fogem desse padrão e ocupam, respectivamente, a 13ª e a 14ª posições. Apenas esse grupo concentra 42,7 milhões de habitantes, pouco mais de um quinto da população do Brasil.

1º – São Paulo (SP): 11.895.578

2º – Rio de Janeiro (RJ): 6.729.894

3º – Brasília (DF): 2.982.818

4º – Fortaleza (CE): 2.574.412

5º – Salvador (BA): 2.568.928

6º – Belo Horizonte (MG): 2.416.339

7º – Manaus (AM): 2.279.686

8º – Curitiba (PR): 1.829.225

9º – Recife (PE): 1.587.707

10º – Goiânia (GO): 1.494.599

11º – Belém (PA): 1.398.531

12º – Porto Alegre (RS): 1.389.322

13º – Guarulhos (SP): 1.345.364

14º – Campinas (SP): 1.185.977

15º – São Luís (MA): 1.088.057

Se considerado um escopo mais amplo, com cidades com mais de 500 mil habitantes, excluindo as capitais, aparecem ainda entre as primeiras posições, depois de Guarulhos e Campinas, municípios da Região Metropolitana do Rio. São Gonçalo (960.652 pessoas), Duque de Caxias (866.347) e Nova Iguaçu (843.046) completam as cinco primeiras posições desse ranking.

Já na parte de baixo, é a cidade mineira de Serra da Saudade a que tem a menor população do país. São apenas 854 habitantes. Anhanguera (GO) e Borá (SP), com 921 e 928, completam a lista de municípios com menos de mil pessoas. É o estado do Rio Grande do Sul, contudo, que concentra mais municípios menos populosos, com sete representantes no ranking. O grupo de 26 cidades que se enquadram nesse perfil soma ao todo 33.238 habitantes, o que corresponde à ínfima parcela de 0,02% do total de brasileiros.

1º – Serra da Saudade (MG): 854

2º Anhanguera (GO): 921

3º – Borá (SP): 928

4º – Araguainha (MT): 1.006

5º – Nova Castilho (SP): 1.074

6º – Cedro do Abaeté (MG): 1.091

7º – André da Rocha (RS): 1.157

8º – União da Serra(RS): 1.186

9º – Oliveira de Fátima (TO): 1.211

10º – São Sebastião do Rio Preto (MG) : 1.248

11º – Coqueiro Baixo (RS): 1.311

12º – Engenho Velho (RS): 1.317

13º – Nova Aliança do Ivaí (PR): 1.327

14º – Miguel Leão (PI): 1.352

15º – Jardim Olinda (PR): 1.353

16º – Carlos Gomes (RS): 1.387

17º – Tupanci do Sul (RS): 1.398

18º – Uru (SP): 1.419

19º – Cachoeira de Goiás (GO): 1.419

20º – Grupiara (MG): 1.426

21º – Lagoa Santa (GO): 1.426

22º – Guabiju (RS): 1.442

23º – Flora Rica (SP): 1.492

24º – Doresópolis (MG): 1.496

25º – Paiva (MG): 1.498

26º – Crixás do Tocantins (TO): 1.499

O IBGE calculou as estimativas da população dos municípios com base nas Projeções da População do Brasil e Unidades da Federação, na revisão deste ano, e nos totais populacionais dos municípios enumerados pelos Censos Demográficos 2010 e 2022, como explica Marcio Minamiguchi, gerente de Projeções e Estimativas Populacionais do instituto: “As populações recenseadas nos municípios nos dois últimos Censos foram ajustadas e serviram de base para o estabelecimento da tendência de crescimento da população para as Estimativas da População até a data de referência, em 1º de julho de 2024”.