População brasileira cresce e chega a 212,5 milhões de habitantes, diz IBGE

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta quinta-feira, 29, mostram que a população brasileira é estimada em 212.583.750 habitantes. As informações, publicadas no Diário Oficial da União, revelam o total de habitantes em estados e municípios até o dia 1º de julho de 2024.

Em relação à última estimativa do IBGE, feita em outubro de 2023, a população cresceu 4,68%. Naquela altura, o instituto apontava a existência de 203.080.756 pessoas no país. Já o Censo de 2022 revelou que somos 203.062.512 brasileiros.

Qual o estado mais populoso?

No ranking dos estados, São Paulo segue na ponta, com 45.973.194 habitantes. Por consequência, a cidade de São Paulo é o município com a maior população: são 11.895.578 pessoas na capital paulista. Minas Gerais é o segundo estado mais populoso, com 21.322.691 habitantes, seguido do Rio de Janeiro, que tem 17.219.679.

Do outro lado do gráfico está Roraima, que, apesar de ter tido o maior crescimento, com 12,58%, ainda é o estado com a menor população, com 716.793 habitantes.

De acordo com o IBGE, a atualização foi, além de publicada no DOU, enviada para o Tribunal de Contas da União (TCU). Esse tipo de contagem serve de referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos, além de ser um dos parâmetros do TCU para o cálculo dos fundos de participações de estados e municípios.