Hotel inundado e carros arrastados: as imagens do temporal no Rio

O temporal que atingiu o Rio de Janeiro na noite de quarta-feira 6 e que seguiu ao longo da madrugada produziu cenas impressionantes de alagamentos de vias públicas e locais privados por toda a cidade, com veículos sendo carregados. Ao todo, as chuvas já deixaram cinco pessoas mortas e provocaram o terceiro desabamento de trecho da Ciclovia Tim Maia.

Nas redes sociais, vídeos publicados por moradores da cidade mostram verdadeiras correntezas nas vias da cidade. O hotel Sheraton São Conrado, um dos mais luxuosos do Rio, teve o saguão inundado. As imagens compartilhadas permitem ver os móveis boiando enquanto funcionários do hotel tentam esvaziar o local.

morador da comunidade da rocinha sendo levado pela correnteza da água da chuva, q triste. força comunidade da rocinha 👐😪 pic.twitter.com/8MDKp3QQfJ — Baile Da Gaiola (@baile_gaiola10) February 7, 2019

Mais da chuva no Rio. pic.twitter.com/uyGfS8mbwJ — Denise (@Deeercy) February 7, 2019