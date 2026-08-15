Homem suspeito de ameaçar Flávio Bolsonaro é levado à delegacia em MG

Um homem suspeito de ameaçar o candidato à presidência, Flávio Bolsonaro (PL), foi levado pela Polícia Legislativa do Senado para depor em Juiz de Fora (MG), na tarde deste sábado (15).

Segundo uma nota oficial da polícia divulgada pelo portal g1, o suspeito foi alvo de mandado de busca e apreensão, após agentes detectarem uma comentário nas redes sociais. Na publicação, o homem escreveu “dessa vez deixa comigo”, seguido de emojis de facas, em um post sobre a visita do presidenciável a Juiz de Fora, na segunda-feira, 17. A cidade é a mesma onde o ex-presidente Jair Bolsonaro foi atacado com uma facada em 2018.

Após a identificação da ameaça, a Polícia Legislativa do Senado informou que acionou o Ministério Público de Minas Gerais e, depois de autorização da Justiça, adotou as medidas cautelares com auxílio da Polícia Civil.

A Justiça determinou a busca e apreensão de dispositivos eletrônicos para investigar possíveis mensagens e ligações do suspeito e a imposição de medidas cautelares de proteção à vítima. O homem não poderá chegar a menos de 500 metros de Flávio Bolsonaro, nem de seus locais de trabalho e de campanha.

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