Homem é preso com 1.800 garrafas de vinho avaliadas em R$ 600 mil

A Polícia Rodoviária Federal prendeu nesta quinta-feira, 18, um motorista com cerca de 1.800 garrafas de vinho argentinos, na Rodovia Régis Bittencourt. Uma equipe da PRF deu ordem de parada ao veículo durante uma ação de fiscalização no km 525 da rodovia, na altura da Barra do Turvo, no interior de São Paulo.

Segundo as autoridades, ao todo foram apreendidas cerca de 300 caixas do vinho estrangeiro e a carga foi avaliada em mais de R$ 600 mil.

Durante a abordagem, o motorista afirmou realizar um frete de Barracão (PR) para Osasco (SP) e apresentou a nota fiscal referente ao transporte de suco de uva, mas a fiscalização física da mercadoria comprovou a divergência.

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O suspeito, preso em flagrante pelo crime de descaminho, e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jacupiranga (SP).