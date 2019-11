Homem armado com faca mantém cinco reféns em bar no Rio

Cinco pessoas são mantidas reféns em um bar na Rua do Rezende, na Lapa, um dos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, no início da tarde desta sexta 29, o ambulante Danilo entrou no local e rendeu a proprietária e seis clientes. Um deles, identificado como Sergio, foi liberado as 15h30.

Porta-voz do Batalhão Policial de Operações Especiais (Bope), o capitão Wellington Moreira afirmou que ele está armado com uma faca de grande porte e há a possibilidade de estar portando arma de fogo. O bar foi cercado por fitas isolantes, viaturas da polícia militar e do Bope.

A equipe do batalhão está negociando com o sequestrador, que chegou a pedir um bolo para os policiais alegando que hoje seria o aniversário dele.

Ainda não há informações sobre as motivações para o homem manter as pessoas reféns. A circulação de veículos foi bloqueada na rua e o comércio no entorno está com as portas baixadas por causa da ocorrência.