Guaíba atinge 5,3 metros e Porto Alegre tem ‘alerta de inundação severa’

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um “alerta de inundação severa” para Porto Alegre na noite de quinta-feira 4, diante do nível do Lago Guaíba, que chegou a 5,3 metros com as fortes chuvas que atingem a região.

A nível recorde do Guaíba foi atualizado às 7h deste domingo, 5, pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (SEMA) e pela Agência Nacional de Águas (ANA).

A Defesa Civil alertou que “quem mora em áreas mais baixas deve buscar abrigo em locais seguros”, longe da zona vermelha do mapa de prováveis áreas de risco divulgado pelo órgão (confira acima).

ATUALIZAÇÃO!!! A mancha em vermelho representa prováveis áreas de risco sob influência da atual elevação do Guaíba. Nem todos os locais cobertos pela mancha serão atingidos da mesma forma. É preciso considerar a altura do terreno. — Defesa Civil RS (@DefesaCivilRS) May 5, 2024

Número de vítimas

As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde a semana passada são consideradas a pior tragédia climática no estado. O número de mortos na catásfrote subiu para 66 no boletim divulgado neste domingo, além de 101 desaparecidos. Até o momento, 332 municípios foram atingidos e mais de 707 mil pessoas foram afetadas devido aos temporais.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retorna ao Rio Grande do Sul neste domingo com uma comitiva de ministros para acompanhar as ações de ajuda à população gaúcha. O petista também vai se encontrar com o governador Eduardo Leite.