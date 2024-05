Calamidade no Rio Grande do Sul: Lula voltará ao estado neste domingo

Pela segunda vez em menos de uma semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá ao Rio Grande do Sul acompanhar de perto os estragos provocados pelos temporais que deixaram o estado em situação de calamidade pública. Após ter desembarcado no município de Santa Maria na última quinta-feira, onde se reuniu com o governador do estado, Eduardo Leite, o presidente voltará à região neste domingo, 5. Diante de uma situação, classificada por vários ambientalistas como o pior desastre climático da história do estado, Lula deve visitar algumas das áreas mais castigadas pelas enchentes.

Até o momento, os temporais que fizeram o Lago Guaíba subir mais de 5 metros, um triste recorde histórico, e provocaram alagamentos e devastações em todo o estado, já foram registradas 57 mortes e pelo menos 67 desaparecidos. Segundo cálculos da Defesa Civil gaúcha, há pelo menos 32.640 pessoas desalojadas, num total de mais de 420.000 pessoas afetadas em cerca de 300 municípios. A previsão é que Lula saia de Brasília no começo da manhã de domingo e chegue na capital gaúcha por volta das 10h30. Além de visitar áreas atingidas pelos temporais, o presidente terá nova reunião com o governador Eduardo Leite.

Na visita à região na última quinta-feira, Lula afirmou que não faltariam recursos do Governo Federal no socorro à população do Rio Grande do Sul e na reconstrução dos municípios afetados. “Tudo que estiver no alcance do governo federal, seja através dos ministros, seja através da sociedade civil ou seja através dos nossos militares, vamos dedicar 24 horas de esforço para que a gente possa atender as necessidades básicas do povo que está isolado por conta da chuva”, disse o presidente. “No primeiro momento, a gente só tem que salvar vidas, só tem que cuidar das pessoas. No segundo momento, a gente vai ter que cuidar de fazer uma avaliação dos danos e, a partir daí, começar a pensar em como encontrar o dinheiro para reparar esses danos”, acrescentou.

A expectativa é que Lula chegue a Porto Alegre acompanhado de nove ministros, entre eles o da Casa Civil, Rui Costa, e o dos Transportes, Renan Filho. Os ministros das pastas de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, e da Integração Nacional, Waldez Góes, já estão no Rio Grande Sul desde este sábado. Eles estão à frente da implantação de um escritório do Governo Federal de monitoramento dos estragos causados pelas chuvas e apoio às vítimas. A iniciativa, com base em Porto Alegre, deve reunir representantes de 17 ministérios.

Ainda neste sábado, 4, o Governo Federal anunciou um pacote de medidas para ajudar as vítimas da catástrofe no Sul do País. Serão liberados 600 milhões de reais, em caráter emergencial, para o estado; além de 55 milhões de reais para contenção de encostas e 8,4 milhões de reais para compra de 52.000 cestas básicas.