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Brasil

GSI nomeia ‘Fulano’ e ‘Cicrano’ como servidores da segurança de Lula

Portaria com nomes genéricos foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, 22; gabinete diz que corrigirá informação amanhã

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 13h32 | Atualizado em 22 jun 2026, 14h01
Prédio do Palácio do Planalto, sede do governo federal do Brasil, em Brasília
Prédio do Palácio do Planalto, onde funciona o Gabinete de Segurança Institucional (GSI), na Praça dos Três Poderes, em Brasília (Antônio Cruz/Agência Brasil)
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GSI nomeia ‘Fulano’ e ‘Cicrano’ como servidores da segurança de Lula Priorize VEJA no Google

Órgão máximo da segurança de Estado no Brasil, o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) nomeou os militares “Fulano de Tal” e “Cicrano de Tal” como assistentes da segurança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O erro foi publicado na edição desta segunda-feira, 22, do Diário Oficial da União (DOU).

De acordo com a errônea portaria, “Fulano de Tal” seria um major do Exército Brasileiro, enquanto “Cicrano de Tal” corresponde a um primeiro-tenente da Polícia Militar do Distrito Federal. O documento é assinado por Vinicius Damasceno do Nascimento, diretor do Departamento de Gestão da Secretaria-Executiva do GSI.

Página do Diário Oficial da União com a Portaria nº 172, de 19 de junho de 2026, designando militares para a função de Assistente na Secretaria de Segurança Presidencial do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, assinada por Vinícius Damasceno do Nascimento
Portaria publicada no DOU nesta segunda-feira, 22, nomeia os militares ‘Fulano de Tal’ e ‘Cicrano de Tal’ para a segurança de Lula no GSI (Diário Oficial da União/Reprodução)

Considerada a atribuição central do GSI, a Segurança Presidencial é a pasta responsável pela proteção das vidas do presidente e vice-presidente da República, bem como de seus familiares. Na página oficial do gabinete, a “impessoalidade” é descrita como eixo central das atividades da pasta, junto à “sensibilidade” e à “adequação entre privacidade e publicidade”.

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Até a publicação deste texto, a portaria incorreta estava disponível no Diário Oficial e o GSI não havia retificado o documento com os nomes corretos. A reportagem de VEJA questionou o gabinete sobre o erro e aguarda um posicionamento do órgão.

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Atualização (13h51): Em nota enviada à reportagem, o GSI informou que o erro foi identificado e que a portaria será retificada na próxima edição do Diário Oficial da União, prevista para publicação na terça-feira, 23.

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