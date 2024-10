Grande SP registra 81 mil imóveis sem energia após chuva de intensidade moderada

Depois da chuva de intensidade moderada que atingiu a cidade de São Paulo na manhã deste sábado, 19, pelo menos quatro distritos da capital registraram quedas de energia. No estado, 80.870 mil imóveis permaneciam sem luz por volta das 16h, de acordo com a concessionária Enel. Duas horas antes, o número de ocorrências chegava a 100 mil.

A empresa não informou se esse total inclui imóveis que já estavam sem energia desde o apagão do dia 11 de outubro.

Na capital paulista, às 15h55, 36.721 imóveis estavam sem energia, com as regiões sul e oeste sendo as mais afetadas.

“Estamos trabalhando para restabelecer a energia em bairros como Pinheiros, Vila Andrade, Jabaquara e Santo Amaro”, afirmou a empresa, em nota. Neste sábado, a Enel começou a informar o número de imóveis afetados diretamente em seu site.

Continua após a publicidade

Durante temporal da última sexta-feira, 11, 3,1 milhões de endereços no estado ficaram sem energia. Seis dias depois, o CEO da Enel, Guilherme Lencastre, informou que a empresa havia normalizado a distribuição de energia para quase todas as residências da Grande São Paulo. Na ocasião, 36 mil clientes ainda estavam sem luz, um número que, segundo ele, é considerado normal dentro da operação da empresa, que atende 8,2 milhões de clientes na região.

Chuva em São Paulo

Nesta manhã, a Defesa Civil de SP informou que a tempestade prevista este final de semana perdeu força. Mesmo assim, o estado permanece em estado de alerta para chuvas e ventos intensos até amanhã.