Governo envia geradores para garantir prova do Enem após chuvas em SP

O governo de São Paulo divulgou neste domingo, 5, um boletim no qual diz que está monitorando uma força-tarefa para garantir energia elétrica a todos os locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) afetados pelas fortes chuvas que atingiram o estado no fim de semana.

“O trabalho está sendo concluído e a previsão é que 100% dos locais de prova tenham energia até às 12h. A orientação aos alunos é comparecer no horário e local indicados pelo Ministério da Educação neste domingo”, diz a nota.

A estimativa é de que a tempestade que caiu em São Paulo nos últimos dias deixou cerca de 2 milhões de pessoas sem luz. A Enel, empresa privada que fornece energia para a região, chegou a comunicar que o serviço seriam normalizados apenas na terça-feira.

“As concessionárias atuam sob regulação federal e estão alocando geradores nos locais de prova em que o fornecimento ainda não foi restabelecido pelas redes de distribuição. O Governo de São Paulo reforçou a prioridade máxima para religamentos de eletricidade em hospitais, UPAs e locais de provas do Enem”, informa o governo paulista em outro trecho do texto.

Só na capital paulista, 84 escolas chegaram a ficar sem luz devido ao temporal. Quase 4 milhões de pessoas devem comparecer neste domingo para participar do primeiro dia de prova do Enem.

