Governo deixa postos diplomáticos do Brasil no exterior sem verbas e salários atrasam
Segundo fontes do Itamaraty, dinheiro que deveria ser liberado nesta sexta-feira sofreu contingenciamento, mas deve sair nos próximos dias
Servidores de diferentes postos diplomáticos do Itamaraty receberam, nesta semana, um aviso de que repasses financeiros e salários não seriam pagos pelo governo nesta sexta-feira.
Fontes do Ministério das Relações Exteriores informaram ao Radar que o atraso na liberação de verbas para salário e custeio de despesas se deve a questões burocráticas relacionadas ao contingenciamento de verbas na máquina federal, mas garantiram que o dinheiro deve chegar na próxima semana.
Segundo fontes da rede de consulados e embaixadas do Brasil no exterior, mais de vinte escritórios — em treze países — em diferentes partes do mundo teriam sido afetados pelo atraso na liberação de verbas.
A situação provocou críticas de servidores que dizem já terem trabalhado nas eleições sem receberem adicional pelos serviços no exterior.
A gastança eleitoral do governo também foi citada em algumas mensagens, dado que o a máquina agora parece ter problemas para honrar contas básicas.
Em tempo, não é a primeira vez que diplomatas ficam sem receber as verbas previstas para o trabalho no exterior e salários.