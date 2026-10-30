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Brasil

Governo deixa postos diplomáticos do Brasil no exterior sem verbas e salários atrasam

Segundo fontes do Itamaraty, dinheiro que deveria ser liberado nesta sexta-feira sofreu contingenciamento, mas deve sair nos próximos dias

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 09h45 | Atualizado em 30 out 2026, 11h22
CRISE - Sede do Itamaraty: diplomatas pagam missões oficiais com o salário
Segundo fontes da rede de consulados e embaixadas do Brasil no exterior, mais de vinte escritórios -- em treze países -- em diferentes partes do mundo teriam sido afetados pelo atraso (Leonardo Sá/Ag. Senado)
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Governo deixa postos diplomáticos do Brasil no exterior sem verbas e salários atrasam Priorize VEJA no Google

Servidores de diferentes postos diplomáticos do Itamaraty receberam, nesta semana, um aviso de que repasses financeiros e salários não seriam pagos pelo governo nesta sexta-feira.

Fontes do Ministério das Relações Exteriores informaram ao Radar que o atraso na liberação de verbas para salário e custeio de despesas se deve a questões burocráticas relacionadas ao contingenciamento de verbas na máquina federal, mas garantiram que o dinheiro deve chegar na próxima semana.

Segundo fontes da rede de consulados e embaixadas do Brasil no exterior, mais de vinte escritórios — em treze países — em diferentes partes do mundo teriam sido afetados pelo atraso na liberação de verbas.

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A situação provocou críticas de servidores que dizem já terem trabalhado nas eleições sem receberem adicional pelos serviços no exterior.

A gastança eleitoral do governo também foi citada em algumas mensagens, dado que o a máquina agora parece ter problemas para honrar contas básicas.

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Em tempo, não é a primeira vez que diplomatas ficam sem receber as verbas previstas para o trabalho no exterior e salários.

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