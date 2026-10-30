Governo deixa postos diplomáticos do Brasil no exterior sem verbas e salários atrasam

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Servidores de postos diplomáticos do Itamaraty foram alertados sobre atrasos em repasses financeiros e salários nesta semana, afetando mais de vinte escritórios em treze países. A situação, atribuída a questões burocráticas e contingenciamento, gerou críticas internas, especialmente após o gasto eleitoral. O pagamento é prometido para a próxima semana.

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Servidores de diferentes postos diplomáticos do Itamaraty receberam, nesta semana, um aviso de que repasses financeiros e salários não seriam pagos pelo governo nesta sexta-feira.

Fontes do Ministério das Relações Exteriores informaram ao Radar que o atraso na liberação de verbas para salário e custeio de despesas se deve a questões burocráticas relacionadas ao contingenciamento de verbas na máquina federal, mas garantiram que o dinheiro deve chegar na próxima semana.

Segundo fontes da rede de consulados e embaixadas do Brasil no exterior, mais de vinte escritórios — em treze países — em diferentes partes do mundo teriam sido afetados pelo atraso na liberação de verbas.

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A situação provocou críticas de servidores que dizem já terem trabalhado nas eleições sem receberem adicional pelos serviços no exterior.

A gastança eleitoral do governo também foi citada em algumas mensagens, dado que o a máquina agora parece ter problemas para honrar contas básicas.

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Em tempo, não é a primeira vez que diplomatas ficam sem receber as verbas previstas para o trabalho no exterior e salários.