Governador do Ceará distorce gráfico de pesquisa e Justiça manda apagar

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A Justiça Eleitoral determinou a remoção de uma postagem do governador Elmano de Freitas (PT), que distorceu um gráfico de pesquisa para inflar sua vantagem sobre Ciro Gomes. Uma diferença de apenas 4 pontos percentuais foi representada visualmente 50% maior. Entenda a decisão judicial e a proibição de republicação.

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A Justiça Eleitoral determinou a remoção de uma postagem na qual o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), distorceu o gráfico de uma pesquisa eleitoral para valorizar sua vantagem.

O levantamento do instituto Real Time Big Data mostrou Elmano com 44% das intenções de voto e o ex-governador Ciro Gomes (PSDB) com 40%.

Ao divulgar o resultado, contudo, o governador usou uma velha tática: representou sua intenção de voto em uma barra aproximadamente 50% mais alta do que a de Ciro — quando a diferença é de apenas quatro pontos percentuais, ou 10%.

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O PL, partido que apoia a candidatura do tucano, acionou a Justiça Eleitoral, e o desembargador Flávio Vinicius Bastos Sousa concordou com o argumento.

“Trata-se de um mecanismo tecnológico que provoca distorção para capturar a atenção dos usuários nas redes sociais e fixar, por meio de estímulo visual de movimento, uma falsa percepção de crescimento e superioridade acentuada à realidade”, afirmou.

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Além de determinar a exclusão da postagem, ordem que já foi cumprida, o desembargador também proibiu Elmano de republicar o gráfico.