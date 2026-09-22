Governador de SC se manifesta sobre morte do cantor Rick
Jorginho Mello lamenta morte do cantor Rick Sollo em acidente aéreo e recorda amizade com o sertanejo
Após a confirmação, nesta terça-feira, 22, da morte do cantor Rick Sollo, vítima de um acidente aéreo na serra catarinense, o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), se manifestou nas redes sociais. O chefe do executivo local lamentou o episódio e prestou condolências às famílias dos ocupantes do helicóptero.
O governador recordou da amizade com o artista. Destacou que meses atrás estiveram juntos, quando o sertanejo tocou violão noite adentro. Mello também ressaltou na publicação as virtudes de Rick, descrito pelo bom trato, bom coração e pelas boas histórias.