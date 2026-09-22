Bombeiros localizam destroços de aeronave em que Rick voava; veja vídeo

O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina (CBMSC) encontrou destroços da aeronave desaparecida na serra catarinense, em que voava o cantor Rick, da dupla com Renner. De acordo com comunicado, as cinco pessoas da tripulação foram encontradas sem vida.

A operação contou com a aeronave Arcanjo 03, que encontrou os destroços.

De acordo com os bombeiros, serão iniciados os esforços para resgatar os corpos das vítimas, para que a Polícia Científica possa realizar as perícias devidas e os órgãos competentes realizem as investigações necessárias.