Fuvest divulga lista de aprovados do vestibular para a USP

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou, às 10h desta quinta-feira, a lista com os nomes dos candidatos aprovados no vestibular para a Universidade de São Paulo (USP) em 2019. A lista foi publicada no site oficial da fundação.

Ao todo, foram disponibilizadas 8.362 vagas divididas por modalidades de Ampla Concorrência, Escola Pública e Escola Pública PPI (autodeclarados pretos, pardos e indígenas). Segunda a fundação, no total, 35.371 pessoas – 3.193 delas treineiros – se candidataram para as vagas disponíveis.

Segundo a Fuvest, os candidatos aprovados devem realizar a matrícula virtual e presencial. A fundação disponibilizou no portal as instruções para a realização da matrícula, porém o site sofre com instabilidade desde o horário inicial de divulgação da lista.

O vestibular da Fuvest é realizado em duas etapas: a primeira fase do vestibular abrange conhecimentos gerais e a segunda fase conta com questões específicas de acordo com a carreira escolhida pelo candidato, além da prova de Português e uma Redação.

O curso de Medicina da USP é o mais concorrido entre os disponíveis no vestibular de 2018: são 115,24 candidatos por vaga, seguido por Medicina, mas no campus de Ribeirão Preto, que são 108,65 candidatos por vaga.