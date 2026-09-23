Funcionários do Banco do Brasil criticam proposta de privatização da empresa

A Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil (ANABB) defendeu a manutenção do BB como banco público e criticou propostas de privatização da empresa.

A manifestação ocorre após a venda do banco ser defendida durante a disputa presidencial. Isso foi feito de forma mais explícita pela campanha de Romeu Zema (Novo), por exemplo, e sugerido também pela de Flávio Bolsonaro (PL).

A ANABB afirma que a privatização prejudicaria o acesso ao crédito, ressaltando que a carteira expandida do banco chegou a 1,3 trilhão de reais em junho, sendo 421,6 bilhões para o agronegócio.

“Governos passam, o Banco do Brasil segue firme”, afirma o presidente da associação, Valmir Camilo.

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