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Funcionários do Banco do Brasil criticam proposta de privatização da empresa

Venda do banco foi cogitada por candidatos a presidente

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 16h30 | Atualizado em 23 set 2026, 18h31
Edifício moderno do Banco do Brasil com fachada de vidro espelhado e estrutura cinza, sob céu azul claro. A base amarela exibe o nome Banco do Brasil em azul, com vegetação e palmeiras ao redor
Sede do Banco do Brasil, em Brasília  (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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Funcionários do Banco do Brasil criticam proposta de privatização da empresa Priorizar nos meus resultados Google

A Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil (ANABB) defendeu a manutenção do BB como banco público e criticou propostas de privatização da empresa.

A manifestação ocorre após a venda do banco ser defendida durante a disputa presidencial. Isso foi feito de forma mais explícita pela campanha de Romeu Zema (Novo), por exemplo, e sugerido também pela de Flávio Bolsonaro (PL).

A ANABB afirma que a privatização prejudicaria o acesso ao crédito, ressaltando que a carteira expandida do banco chegou a 1,3 trilhão de reais em junho, sendo 421,6 bilhões para o agronegócio.

“Governos passam, o Banco do Brasil segue firme”, afirma o presidente da associação, Valmir Camilo.

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