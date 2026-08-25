as gigantes do varejo que quebraram

Fundado em 1913, o Mappin tornou-se uma referência em São Paulo, mas nos anos 90 acumulou R$ 1,2 bi em dívidas e mais de 300 pedidos de falência.
Uma das principais lojas de departamentos do país por décadas entrou em crise após acumular estoques excessivos e perder espaço para concorrentes.
Ganhou espaço com a venda financiada de móveis e eletrodomésticos, mas a dependência do crédito aumentou a exposição à alta dos juros e à inadimplência.
Foi uma das maiores redes de eletrodomésticos nos anos 80 e 90, porém a crise aumentou a inadimplência dos clientes e levou os créditos em atraso a R$ 550 mi.
Concorrente direta das Lojas Americanas, a empresa possuía 63 unidades e empregava milhares de pessoas, mas acumulava cerca de R$ 100 milhões em dívidas.
Uma das maiores redes de livrarias do Brasil, a empresa passou a enfrentar dificuldades com o avanço do comércio eletrônico e a retração do mercado editorial.