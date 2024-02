Fugitivos de Mossoró invadiram casa e fizeram família refém por 4 horas

Os dois detentos que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, invadiram uma casa na noite desta sexta-feira, 16, e fizeram uma família refém. Os fugitivos roubaram celulares e comida.

O imóvel invadido fica em uma área rural a poucos quilômetros do presídio. Os detentos ficaram no local por pelo menos 4 horas. Segundo relato da família, eles fizeram perguntas e pareciam desorientados em relação à localização.

A fuga aconteceu na última quarta-feira, por meio de um buraco feito na cela. Ali ficava uma luminária elétrica, que foi removida e a parede em volta, quebrada. É a primeira vez que há um caso como este em presídio de segurança máxima desde a inauguração do sistema federal, em 2006. Mais de 300 agentes federais e estaduais atuam nas buscas.

Os fugitivos foram identificados como Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, ambos ligados ao Comando Vermelho. Os dois cumpriam pena no Complexo Penitenciário de Rio Branco, no Acre, e foram transferidos para o presídio de Mossoró em setembro de 2023. Os nomes foram incluídos na lista vermelha da Interpol.

Segundo o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, a suspeita é que os fugitivos estejam próximos da penitenciária, em um perímetro de 15 quilômetros. Após a fuga, ele anunciou novas medidas para aumentar a segurança dos presídios federais, incluindo a construção de muralhas, implementação de sistemas de reconhecimento facial e mais efetivo policial.

Continua após a publicidade

O ministro também determinou o afastamento da atual direção da Penitenciária de Mossoró e nomeou um interventor. Segundo Lewandowski, há duas linhas de investigação sobre o episódio: uma de caráter administrativo, para apurar eventuais responsabilidades disciplinares, e outra de caráter criminal, para investigar se servidores teriam facilitado a fuga.

Além do Rio Grande do Norte, o Brasil tem outros quatro presídios federais, classificados como unidades de segurança máxima: em Catanduvas (PR), Campo Grande (MS), Porto Velho (RO) e Brasília (DF). A Penitenciária de Mossoró foi inaugurada em 2009 e tem capacidade para até 208 presos. Outras lideranças do Comando Vermelho estão no local, como Fernandinho Beira-Mar e Marcinho VP.