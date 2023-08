Frequentado por famosos, aeroporto de Angra assusta pilotos e tripulantes

Uma combinação de fatores torna o aeroporto de Angra dos Reis mais vulnerável a incidentes se uma mínima recomendação não for observada. O conjunto que inspira cuidados redobrados alia a pista curta, com seus 1077 metros de comprimento e 30 metros de largura, à falta de instrumentos de auxílio à navegação numa região montanhosa onde, para piorar, chove com regularidade. Isso exige dos pilotos elevada perícia e a capacidade de entender quando não decolar ou pousar. Do contrário, há risco, e alguns resolvem enfrentá-los.

Batizado de Carmelo Jordão em 2019, após uma lei sancionada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, o aeroporto pertence à Classe I-A, que não recebe voos regulares, aqueles com dia e horário pré-determinados. Apesar de curta, a pista por si só não é um problema, já que, para ser segura, se considera uma série de elementos, como o peso bruto da aeronave na decolagem, o tipo de pneu, o grau de declive, as condições de atrito do pavimento e até dados como altitude e temperatura. Para fins de comparação, a pista do aeroporto de St Barts, no Caribe, que ostenta a maldita fama de ser o mais perigoso do mundo, possui exíguos 650 metros de comprimento e 18 metros de largura. Na verdade, o ponto que preocupa no caso de Angra é justamente a equação que soma, à área reduzida para o pouso, as limitações de infraestrutura e aquelas impostas pela própria natureza.

Mesmo com a geografia sui generis e o clima muitas vezes desfavorável, profissionais da aviação ouvidos pela reportagem afirmam que proprietários de jatinhos não raro pressionam seus funcionários a levantar voo ou pousar no aeroporto – o que é, sim, perigoso. “Muita gente acaba correndo riscos desnecessários, e ali eles existem mesmo”, conta um piloto, que, como outros, prefere não se identificar. Sem uma boa área para manobra, o responsável pelo voo, a depender das condições no instante da aterrissagem, muitas vezes opta por usar a vizinha pista de Mangaratiba, cuja extensão é maior, de 1240 metros. Por tudo isso, o aeroporto de Angra passa agora por obras de expansão da pista e de iluminação, uma vez que a falta dela impede a movimentação noturna.