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Brasil

Fotógrafa que desapareceu em trilha no Paraná é encontrada morta

Ana Paula Silveira caiu em uma cachoeira no último sábado, 25, no Salto das Orquídeas, no interior do estado

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 10h04 | Atualizado em 30 jul 2026, 10h34
Mulher jovem de cabelos escuros, sorrindo com os olhos fechados, segurando um pequeno pedaço de comida amarela entre o polegar e o indicador, com esmalte preto nas unhas. Ela usa uma regata branca e uma pulseira preta no pulso esquerdo, em um fundo verde desfocado
A fotógrafa Ana Paula Silveira, desaparecida desde o último sábado e encontrada morta nesta quinta, 30 (Reprodução/Reprodução)
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Depois de cinco dias desaparecida em uma trilha no interior do Paraná, a fotógrafa londrinense Ana Paula Silveira, de 29 anos, foi encontrada morta pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta quinta-feira, 30. O corpo dela, segundo a corporação, foi encontrado em um rio e será removido ao longo da manhã. Imagens feitas por um drone ajudaram a busca. Ela estava desaparecida desde a tarde do último sábado, 25.

A informação foi confirmada pelo perfil Resgate Ana Paula, criado pelos amigos para dar visibilidade às buscas e conseguir mais recursos. “Viemos agradecer a todos que nos auxiliaram nas buscas pela Ana, infelizmente ela foi encontrada sem vida. Obrigado ao Corpo de Bombeiros, a toda a equipe de resgate, aos voluntários da escalada, trilheiros canoagem e tantos outros que estiveram nesses dias dando o máximo para que pudéssemos encontrar nossa amiga”, diz a publicaçao mais recente.

Ana Paula desapareceu na tarde do último sábado em uma das trihas do complexo do Salto das Orquídeas, na cidade de Sapopema, no norte do Paraná. Ela, uma amiga e uma guia estavam atravessando uma área de cachoeira e se acidentaram. Elas ficaram presas em uma corda e acabaram caindo em cima da água. A amiga foi encontrada no dia seguinte, domingo, 25, com vários ferimentos, hematomas e uma fratura na coluna. Ela foi internada em estado de choque.

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A fotógrafa, no entanto, caiu em uma região mais profunda e demorou cinco dias para ser encontrada. Inicialmente, as buscas foram feitas apenas por equipes profissionais (Corpo de Bombeiros e Defesa Civil) no período diurno. No entanto, conforme os dias foram passando, voluntários, trilheiros e canoeiras também fortaleceram a equipe. Também foram feitas buscas norturnas com sensor térmico. No final, mais de 70 bombeiros, policiais e voluntários participaram.

Ao total, Ana Paula passou cinco noites até ser encontrada. O corpo dela vai ser periciado pelo Instituto Médico-Legal (IML) que vai averiguar a causa e o momento mais provável da morte.

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